В Донецке ночью раздавались залпы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, системы жизнеобеспечения города работают, аварийно-ремонтные бригады ведут восстановительные работы на коммуникациях.

Многочисленные осколочные повреждения газопроводов зафиксированы аварийными бригадами в период с 8 по 9 ноября. Аварии локализованы. На период восстановительных работ, 10 ноября, возможны кратковременные отключения от газоснабжения ряда домов в Куйбышевском районе. Сегодня утром в Донецке без газа остается 2741 абонент, среди них 8 многоквартирных домов, 1 тыс. 826 домов частного сектора и 23 предприятия.

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Бригады энергетиков ДТЭК ведут ремонт и замену линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий.

Отсутствует электроснабжение в результате боевых действий в Петровском (поселок Трудовские) и Куйбышевском (1100 домов частного сектора поселка Октябрьский) районах.

Водоснабжение в выходные дни осуществлялось стабильно, сбоев в работе ключевых объектов не было. Обстрелу подвергся участок водопроводно-канализационной службы Петровского района – в ночь на воскресенье осколками снарядов повреждены крыша и окна в здании службы, персонал не пострадал.

За выходные дни аварийная служба КП «Донецкгорводоканал» устранила 80 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и 90 – на канализационных сетях. Серьезных порывов зарегистрировано не было.

На сеогдняшнее утро поступило 49 заявок на устранение аварий на сетях водоснабжения и 25 - на канализационных сетях. Аварийные бригады водоканала уже приступили к работам.