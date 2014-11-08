Ночь в Донецке прошла неспокойно - были слышны залпы и взрывы

В Донецке 7 ноября в результате боевых действий два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Ночь в Донецке прошла неспокойно. По сообщениям жителей, в северной части города периодически были слышны одиночные залпы и взрывы.

В горсовете подчеркнули, что коммунальные службы города продолжали вести восстановительные работы на коммуникациях. Вчера в 22.10 энергетики запитали 33 трансформаторные подстанции в Киевском районе.

Бригады «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) восстановили электроснабжение домов частного сектора в районе железнодорожного вокзала, и свет был возвращен в дома 400 жителей.

Читайте такжеОБСЕ: обстрел школы в Донецке велся из оружия калибром 120 и 122 ммТакже восстановлено электроснабжение 150 домов частного сектора в поселках Октябрьский и Застанционный в Куйбышевском районе.

Отсутствует электроснабжение в результате боевых действий в Петровском районе (поселок Трудовские) и в Куйбышевском районе (1100 домов частного сектора поселка Октябрьский).

Читайте такжеЗа сутки боевики более 40 раз обстреляли позиции сил АТОПо состоянию на 10.00 в Донецке тихо, сообщения о происшествиях не поступают. В штатном режиме функционируют транспорт и торговая сеть.