СБУ стремится предоставить правду о ситуации на Донбассе как Украине, так и России - Наливайченко



Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня в вечернем эфире телеканала «1+1».

«Мы стремимся противопоставить реальные результаты, противопоставить правду, показывая, какой должна быть дома (в Украине - УНИАН), и российским гражданам, их семьям, где именно их сыновья, или родственники погибли, где они отправлены совершать теракты или диверсии на нашей территории», - отметил он.

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В то же время относительно события на востоке Украины, Наливайченко отметил: «Мой прогноз - с нашей стороны будут приниматься более жесткие меры, будет серьезнее взаимодействие с Министерством внутренних дел и Министерством обороны и пограничниками. В этом есть позиция профессионалов: скоординироваться, задействовать все силы, средства, но быть вместе с людьми (гражданским населением), чтобы люди нам доверяли».

По словам главы СБУ, «в противном случае концепция национальной безопасности работать не будет, поскольку концепция общественной безопасности без гражданина не работает, когда гражданин тебе доверяет - ты его защищаешь, тогда может быть успех».