В Херсоне будут судить руководителя местной Самообороны

Завтра, 10 ноября, состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело Дениса Лошкарёва - руководителя Добровольной народной дружины Самообороны и доверенное лицо одного из кандидатов в народные депутаты Украины.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Лошкарёв, ему инкриминируют невыполнение законных требований сотрудников милиции. Наказание, которое ему грозит, - лишение свободы сроком до 15 суток.

Лошкарёв предстанет перед судом за то, что отказался покидать зал, в котором заседала окружная избирательная комиссия №182. События происходили 30 октября, во время заседания ОИК произошла потасовка, в результате которой милиция потребовала, чтобы Лошкарёв покинул помещение. Он отказался, после чего был выведен принудительно.

«В постановлении ОИК, из-за которого все произошло, было указано "лишить права присутствовать на заседании". Постановление было незаконным, я отказался его выполнять, после чего предложил милиции, если они считают, конечно, документ законным, вывести меня принудительно. Сейчас они утверждают, что это "злостное неповиновение работникам милиции", хотя закон достаточно четко определяет понятие "злостного неповиновения", - прокомментировал произошедшее Денис Лошкарёв.

В тот же вечер руководитель херсонской Самообороны обратился с иском в Комсомольский суд города Херсона с требованием признать выведение его из зала заседания незаконным, но судья оставил постановление ОИК в силе.