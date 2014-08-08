США считают неприемлемой отправку российских миротворцев в Украину

Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы озабочены российскими заявлениями, указывающими на возможность отправки сил, характеризуемых как "миротворцы", с целью помочь обеспечить безопасность в районе катастрофы" пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области, отметил официальный представитель президента США.

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С точки зрения Эрнеста, "любое обсуждение отправки на украинскую территорию российских миротворцев вызывает глубокую тревогу".

"Такие заявления носят дестабилизирующий и неконструктивный характер, и России следует ожидать, что любой подобный шаг будет встречен осуждением и приведет к дальнейшей экономической цене (то есть санкциям) и политической изоляции", - подчеркнул Эрнест.

При этом он отметил, что история свидетельствует о ненадлежащем употреблении Россией термина "миротворчество" в качестве прикрытия незаконных военных вторжений и оккупации.

По словам Эрнеста, США озабочены наращиванием количества войск России на границе с Украиной. "Эти силы используются для содействия в передаче оружия и материально-технических ресурсов" боевикам на востоке Украины, настаивает представитель американского лидера. По словам версии, эти российские войска также обеспечивают подготовку боевиков.