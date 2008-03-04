Кировоград замерзает: Тимошенко увидела следы Фирташа и Бойко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело против лиц, причастных к прекращению поставок газа для потребностей медицинских учреждений и учебных заведений в Кировоградской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

В пресс-службе добавили, что глава правительства возмущена действиями «Кировоградоблгаза» по прекращению поставок газа котельным, подающим тепло в школы, детские садики, больницы и роддома области.

Ю.ТИМОШЕНКО считает такие действия “шантажом и давлением на украинское правительство, которое пытается разрушить все грязные и криминальные схемы в сфере поставок газа”.

По информации пресс-службы Кабмина, большая часть облгазов, в том числе и «Кировоградоблгаз», контролируются структурами Дмитрия ФИРТАША и Юрия БОЙКА, имеющими непосредственное отношение к “РосУкрЭнерго”.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя правления ОАО «Кировоградгаз» Игоря ЯЩЕНКО, сегодня, 4 марта, треть жителей Кировограда останется без тепла на неопределенный срок из-за отключения ГП «Теплоэнергоцентраль» ООО «ВЕТ» от системы газоснабжения.

По его словам, причиной отключения стало указание ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз України» в связи с низким уровнем расчетов теплоснабжающего предприятия и ограниченным лимитом природного газа.

«Отключение должно было состояться еще в начале февраля. Оттягивать дальше нет возможности. К сожалению, нашего влияния недостаточно для урегулирования ситуации», - подчеркнул И.ЯЩЕНКО.

Он прибавил, что общий долг теплоснабжающих предприятий области с 2000 года перед ОАО «Кировоградгаз» составляет 60 млн. грн., причем половина данной задолженности накопилась за прошлый год.

Комментируя ситуацию, и.о. директора ДП «Теплоэнергоцентраль» ООО «ВЕТ» Ростислав КЛОКОВ отметил, что низкий уровень оплаты за природный газ связан с экономически необоснованным тарифом для потребителей.

«Среди населения давно сложилось социальное и техногенное напряжение. В городе действуют два тарифа на тепло, которые значительно отличаются один от другого - 5,28 грн. за квадратный метр и 3,95 грн. (для ДП «Теплоэнергоцентраль» - УНИАН). Только за два месяца текущего года предприятие понесло убытки на 2 млн. грн. В то же время исполнительный комитет города не принимает никаких мер по возмещению нам разницы в тарифах в виде дотации. Такая разница возникла еще в 2004 году в связи с несоответствием действующего тарифа и составляет сегодня почти 10 млн. грн.», - сообщил Р.КЛОКОВ.

По его словам, отключение теплоснабжения население Кировограда почувствует на себе уже сегодня вечером. Кроме жилых домов, без отопления останутся роддома, больницы, детские садики и школы.

Р.КЛОКОВ напомнил, что общий долг населения за услуги теплоснабжения перед предприятием составляет 8,6 млн. грн. Лишь с начала 2008 года ГП «Теплоэнергоцентраль» ООО «ВЕТ» задолжало ОАО «Кировоградгаз» около 4 млн. грн.

«В конце недели в нашем регионе прогнозируются морозы. Но путей погашения долга за употребленный природный газ мы пока еще не видим», - подытожил руководитель предприятия.