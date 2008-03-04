Стецькив называет поведение Москвы «типичным имперским шантажом»

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Тарас СТЕЦЬКИВ называет «типичным имперским шантажом» попытки России в течение двух дней дважды ограничить поставки газа в Украину в общей сложности на 50%.

Об этом говорится в комментарии Т.СТЕЦЬКИВА, переданном УНИАН пресс-службой Гражданского движения «Народная самооборона».

«Это попытка навязать свои правили игры, попытка опять играть с позиции старшего брата, – сказал член депутатской группы «Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ. – Ответ на такой шантаж должен быть одним: спокойно заплатить за потребленный газ и в дальнейшем заниматься диверсификацией энергоснабжения, вводить энергосберегающие технологии, увеличить добычу газа из собственных месторождений», - подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

Газовый конфликт между Россией и Украиной, по убеждению Т.СТЕЦЬКИВА, лежит не в экономической, а в политической плоскости. Причину такого поведения Москвы народный депутат видит в попытке «поиграть мускулами». «Новый Президент России хочет показать, что в отношениях с Украиной он будет таким же, как ПУТИН, а то и жестче», – считает депутат.

В то же время он отметил, что Украина не будет платить за потребленный в 2006 году газ, когда цена была 95 долларов, по цене 2007-го – по 130 долларов за тысячу кубических метров.

«Именно потребленный в 2006 году газ правительство Виктора ЯНУКОВИЧА закрыло в следующем году по новой цене, – объяснил Т.СТЕЦЬКИВ. – Таким образом, на ровном месте от Украины требуют заплатить едва ли не вдвое больше, чем она задолжала в действительности. И, разумеется, правительство этого не будет делать – и будет абсолютно правым».

Что касается долгов за текущий год, то Т.СТЕЦЬКИВ считает необходимым расплатиться с Россией по документам, которые будут представлены. «Однако эти долги не являются основанием для столь жесткой позиции (заявление о сокращении поставок газа в Украину на 50%) со стороны России», – сказал народный депутат. По словам Т.СТЕЦЬКИВА, неадекватным действиям России нет никакого оправдания.

Как сообщал УНИАН, 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 35% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года и отсутствия договоренностей по поставкам в 2008 году.

Сегодня, 4 марта, официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что в связи с неплатежами украинской стороны за российский газ «Газпром» сокращает поставки газа в Украину с 20.00 мск 4 марта еще на 25%. Таким образом, Украина будет получать на 50% газа меньше запланированного.