Бойцов николаевского 19 батальона обстреляли из минометов

Об этом сообщают НикВести со ссылкой на военнослужащих батальона.

По их словам, обстрел начался около 12:10, причем боевики в основном старались нанести урон технике и блокпостам: били из 120-миллиметровых минометов.

Читайте такжеВ Луганской области 7 десантников подорвались на фугасе - штаб АТОВ итоге, трое человек получили серьезные контузии, их уже отправили в госпиталь. Погибших нет. Серьезно повреждена техника батальона.