Бойцов николаевского 19 батальона обстреляли из минометов

17:48, 07 ноября 2014
Политика
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В пятницу, 7 ноября, бойцов 19-го батальона территориальной обороны Николаевской области, которые сейчас находятся в зоне АТО, обстреляли боевики.

Боевики целились по технике и блокпостам

Об этом сообщают НикВести со ссылкой на военнослужащих батальона.

По их словам, обстрел начался около 12:10, причем боевики в основном старались нанести урон технике и блокпостам: били из 120-миллиметровых минометов.

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