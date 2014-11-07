Бойцов николаевского 19 батальона обстреляли из минометов
17:48, 07 ноября 2014Политика
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В пятницу, 7 ноября, бойцов 19-го батальона территориальной обороны Николаевской области, которые сейчас находятся в зоне АТО, обстреляли боевики.
Боевики целились по технике и блокпостам / Фото НикВести
Об этом сообщают НикВести со ссылкой на военнослужащих батальона.
По их словам, обстрел начался около 12:10, причем боевики в основном старались нанести урон технике и блокпостам: били из 120-миллиметровых минометов.
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