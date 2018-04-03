Холодницкий пришел в ГПУ для проведения следственных действий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что официально его вызвали, чтобы взять образцы голоса.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пришел в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры для проведения следственных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Холодницкий заявил, что официально его вызвали, чтобы взять образцы голоса.

«Сейчас хочу выяснить, с какой целью вызывают, поскольку формально - для образцов голоса. Но моего голоса достаточно и в публичном поле», - сказал он.

«Насколько мне известно, производство зарегистрировано по статье «разглашение данных досудебного расследования». Это легкое преступление. И хочу понять объективную сторону, поскольку разница между теми, кто имеет право разглашать, и для кого данные досудебного следствия - собственная работа», - добавил Холодницкий.

Вместе с тем руководитель САП уточнил, что подозрение ему еще не вручали.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал эти публикации «провокационными статьями безответственных журналистов».

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

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Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения». «По делу о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник. Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник сообщил, что речь идет «о делах «по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, которое касается фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливании» информации относительно готовящихся обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на некоторых должностных лиц для принятия ими определенных решений».