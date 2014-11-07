Путин заявил, что смыслом жизни считает любовь

Об этом сообщают РИА Новости.

"В любви вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится", — сказал Путин.

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Кроме того, он заявил, что общество должно укрепить любовь к стране. "Это как раз та сверхзадача, к которой мы должны все стремиться, и я просто абсолютно убежден в том, что нас ждет успех", — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Кремль сменил позицию относительно псевдовыборов боевиков. Позиция Москвы по выборам в ДНР и ЛНР выражена словами МИД "уважаем", но они не значат "признаем".