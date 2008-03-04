Мэр Севастополя считает, что Ющенко и Ехануров издеваются над городом

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает «издевательством над позицией местной общины» дружественные визиты кораблей стран-членов НАТО в порт Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом В.САРАТОВ сегодня на пресс-конференции прокомментировал сложившуюся ситуацию: несмотря на принятие несколько недель назад городским советом решения об объявлении города «территорией без НАТО», Севастополь на прошлой неделе посетил английский эсминец, а теперь с дружественным визитом в порту города находится крейсер ВМС США.

«Сегодня осуществляется в известной степени издевательство над местными общинами со стороны центральных органов власти. Мы свою позицию передали Президенту, в Кабинет Министров Украины. Дальше люди сами должны определиться, тех ли людей они избирают на выборах. Которые совершенно не слышат местные общины. Позиция есть, а корабли заходят», - подчеркнул В.САРАТОВ.

«Это откровенное издевательство над севастопольцами, которые думают сегодня по данному вопросу так, а их высокое руководство говорит: а мы и впредь будем над вами издеваться».

По словам В.САРАТОВА, решение об объявлении Севастополя территорией без НАТО было политическим. «Вам это понятно, потому что все вопросы, которые касаются захода кораблей, проведения учений, они решаются там на уровне Президента Украины, министра обороны”, - заметил он.

В.САРАТОВ надеется, что община города «сделает правильные выводы: кто отстаивает интересы общины, озвучивает его позицию, а кто действует против позиции общины, заводя сюда корабли НАТО».