"Работорговцем" для российских новостей оказался бывший судья из Снежного - журналист

Об этом сообщил донецкий журналист Алексей Мацука.

По его словам, появивившийся в эфире российского Первого канала мужчина - бывший судья из Снежного по фамилии Быкадоров.

"Итак, человек, который дает росТВ интервью "о двух рабах" - это бывший председатель Снежнянского районного суда Быкадоров. Получает судейскую пенсию из рук "хунты" до сих пор!", - написал Мацука в Facebook.

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