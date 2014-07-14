МВД установило личность женщины, "распявшей" трехлетнего мальчика в Славянске

Геращенко рассказал о женщине, которая рассказала о распятия детей / mvs.gov.ua

В МВД установили личность женщины, которая на видео рассказала о том, что украинские силовики на ее глазах пытали маленького ребенка и женщину, распяв ребенка на доске и привязав женщину к танку.

"Милиция установила, что этой женщиной является уроженка одного из сел Межгорского района Закарпатья. Последнее время она вместе со своей семьей проживала в с. Николаевка Славянского района Донецкой области. В 2010 году женщина заявляла в милицию о том, что ее 16-летняя дочь украла у нее деньги. В марте этого года женщина дважды обращалась в милицию: первый раз - о том, что ее избил муж, во второй - о том, что он забрал и не отдает паспорт", - рассказали в МВД.

Читайте такжеНавальный предлагает судить российских авторов очередного фейка о событиях в СлавянскеСоветник Арсена Авакова Антон Геращенко отметил, что женщина является лишь «частью той грандиозной аферы, которую сейчас проводит Российская Федерация». Цель съемки подобного рода видеороликов обусловлена тем, что в России начались проблемы с вербовкой наемников для их прихода в Украину.

"Для того, чтобы их стало больше, приходится идти на такие вот ухищрения, которые по замыслу авторов этих ужасных провокаций должны вызывать ненависть к Украине, ее гражданам, а значит - собирать как можно больше наемников от Калининграда до Владивостока", - подчеркнул советник главы МВД.

По словам Антона Геращенко, виновными в подобной ситуации, кроме всего, являются еще и руководители и журналисты российских масс-медиа, которые озвучивают эту ложь. Поэтому Министерство внутренних дел за Министерство иностранных дел инициирует обращение к Евросоюзу с предложением запретить въезд в страны ЕС руководителям и журналистам нескольких ведущих российских телеканалов.