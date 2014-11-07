Сербские депутаты на псевдовыборах: приехали "из любопытства" за счет "друзей из России"

Об этом заявили сами депутаты Владимир Дюканович и Бранислав Блажич, которые являются членами Сербской прогрессивной партии. Со своей стороны, демократическая оппозиция Сербии возмущена таким объяснением, сообщает Радио Свобода.

Депутаты Сербской прогрессивной партии Владимир Дюканович и Бранислав Блажич в прошлом часто выступали с пророссийских позиций. В конце концов, их партия, которую возглавляет премьер-министр Александар Вучич, настаивает на том, что Сербия, как кандидат на вступление в ЕС, должен развивать хорошие отношения и с Москвой.

Недавний визит в Белград Владимира Путина «прогрессисты» считают своим большим достижением. Однако Вучич и другие чиновники также постоянно подчеркивают, что Сербия признает территориальную целостность Украины и добавляют, что Крым считают неотъемлемой частью украинского государства.

Читайте такжеМИД Украины вызвал "на ковер" посла Сербии из-за наблюдателей на псевдовыборах боевиковДепутат Дюканович объяснил свою поездку в оккупированных пророссийским боевиками украинских регионов «простым интересом».

«Почему ездили? Ммного причин. Прежде всего потому, что хотели убедиться что там пропаганда, а что нет. О чем там речь, кто придумывает, что там творится? Итак, речь шла о простом любопытстве», - заверил Дюканович.

Сербские депутаты утверждают, что дорогу им оплатили российские друзья. Точнее, некая неправительственная организация из Москвы, которую прогрессисты-сторонники Путина отказались назвать.

Белградские средства массовой информации отмечают, что депутаты от правящей коалиции никогда не ездят за границу без соответствующего разрешения. Это, в частности, касается Прогрессивной партии, активисты и функционеры которой не делают ни одного шага без согласия руководства.

Однако председатель парламентской фракции прогрессистов Зоран Бабич говорит, что не следует путать частную жизнь и политику. Он сказал журналистам, что недавно праздновал день рождения своего друга и уточнил:

«Я ходил к нему на день рождения и перед тем как стал депутатом, буду ходить и когда не буду народным депутатом. Депутаты являются людьми, не везде идут как депутаты», - заявил он.