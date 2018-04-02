В Еврокомиссии прокомментировали спор между НАБУ и САП: "не производит хорошее впечатление"

В Брюсселе следят за сообщениями вокруг споров между антикоррупционными органами в Украине.

В Брюсселе известно о спорах между антикоррупционными органами в Украине, и "это не производит хорошего впечатления".

Об этом заявил руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, пишет Радио Свобода.

По словам Вагнера, в Брюсселе следят за сообщениями вокруг споров между НАБУ и САП.

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"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией больше борются между собой. Или нет? Может, порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", – сказал он.

Вместе с тем, добавляет 112 Украина, говоря о реформах в Украине и впечатлениях Брюсселя от них, Вагнер отметил: "Общее впечатление - то, что произошло в течение последних 3 лет - это больше, чем случилось за предыдущие 20".

"Несмотря на то, что столько уже сделано, намного больше работы еще впереди. И третий момент - и он действительно важен - где мы сейчас и как все будет двигаться дальше? Нет ощущения, что какие-либо изменения необратимы", - отметил Вагнер.

На вопрос, в каком из направлений реформ в Украине он видит настоящие успехи, Вагнер отметил: "Список очень длинный".

"Реформы продолжаются ... Украина решила идти по этому пути и мы готовы стоять рядом. Да, есть много вопросов, например, о борьбе с коррупцией, но в целом - мы рядом с Украиной", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, ряд СМИ ранее написали, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта, Луценко и Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.