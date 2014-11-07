Для стабилизации рубля Геращенко посоветовал Путину застрелиться

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Рекомендации Путину по стабилизации валютного курса: 1. Свободное обращение доллара, евро, фунта на территории Российской Федерации запретить за ненадобностью. 2. Ввести смертную казнь за фарцовку валютой. 3. Застрелиться!", - написал Геращенко.

Соответствующую совет Геращенко дал Путину как комментарий к ситуации на валютном рынке России.

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"В Москве в обменниках курс доллара утром был 50 р/д. К 12 часам курс вырос до 52. Интересно сколько будет сегодня вечером?", - пишет советник министра.

"Судя по мониторингу российского сектора социальных сетей в России началась серьезная валютная паника", - добавил Геращенко.