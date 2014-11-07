За время АТО на Донбассе погибли 14 спасателей
12:34, 07 ноября 2014Политика
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На территории Донецкой и Луганской областей с начала проведения антитеррористической операции в результате действий террористов погибли 14 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Григорий Марченко.
Он подчеркнул, что боевики на Донбассе совершают нападения на сотрудников ГСЧС.
Читайте такжеВ зоне АТО - активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 - раненыВ результате вооруженных нападений террористов и российских формирований на территории Донецкой и Луганской областей, 14 наших сотрудников погибли”, - сказал Марченко.
Он также добавил, что 23 человека получили ранения, а часть удерживается в плену боевиков.
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