За время АТО на Донбассе погибли 14 спасателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Григорий Марченко.

Он подчеркнул, что боевики на Донбассе совершают нападения на сотрудников ГСЧС.

Читайте такжеВ зоне АТО - активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 - раненыВ результате вооруженных нападений террористов и российских формирований на территории Донецкой и Луганской областей, 14 наших сотрудников погибли”, - сказал Марченко.

Он также добавил, что 23 человека получили ранения, а часть удерживается в плену боевиков.