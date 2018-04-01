Порошенко обратился к военным: держите порох сухим, не жалейте патронов

Президент напомнил, что слово Кремля не стоит и «рваного рубля».

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Россия будет придерживаться на Донбассе режима прекращения огня, однако призвал военных быть наготове.

Соответствующее заявление президент сделал в Facebook, комментируя свое общение с бойцами 79 бригады в рамках своего рабочего визита в Донецкую область.

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«Рассчитываю, что в этот раз Россия-агрессор будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве, конечно, нет. Над Кремлем не кресты, а звезды, так вот место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их «собеседников» с той стороны линии соприкосновения, не стоит и рваного рубля», - указал Порошенко в Facebook.

Президент подчеркнул, что никто не лишает украинских военных прав по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага, и текущий режим прекращения огня не является исключением.

«Следуйте ему (перемирию – ред.), но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!», - указал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное прекращение огня с 30 марта 2018 года. Однако уже 30 марта российско-оккупационные войска 32 раза нарушили пасхальное перемирие на Донбассе.

Накануне обстрелами были ранены двое украинских военных, они находятся в состоянии средней тяжести.