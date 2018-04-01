Боевики срывают «пасхальное перемирие» в АТО: при обстрелах ранены двое бойцов ВСУ

Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком направлении.

За прошедшие сутки, 31 марта, боевики российско-оккупационных войск несмотря на «пасхальное перемирие» совершили 11 обстрелов позиций ВСУ. Ранения получили двое украинских бойцов.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении террористы четыре раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям возле Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил против защитников Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении оккупанты дважды обстреливали украинские укрепления в районе Катериновки с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП.

Пострадавшие в результате огня украинских военных оперативно доставлены в лечебные учреждения.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако уже 30 марта российско-оккупационные войска 32 раза нарушили пасхальное перемирие на Донбассе.