В Николаевскую ОГА пришли бойцы Нацдружин, вопрос отстранения Савченко отложили
Сегодня утром возле здания Николаевской облгосадминистрации собрались около 300 активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил», которые требовали отставки председателя ОГА Алексея Савченко в связи с самоубийством и. о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.
Впоследствии около 20 активистов прорвались через оцепление полицейских в сессионный зал облсовета с требованием к депутатам поставить на повестку дня вопрос об объявлении недоверия Савченко и временно отстранить его от должности.
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Однако депутаты облсовета проголосовали за проведение в апреле внеочередной сессии, на которой планируется заслушать отчет Савченко, после чего может быть принято решение об объявлении недоверия.
Представители националистических организаций решили провести акцию протеста в Киеве 3 апреля с требованием отставки Савченко. После этого участники мероприятия разошлись.
Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и. о. руководителя николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета.
После инцидента местные СМИ обнародовали переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинации» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.
Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.
В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.