В Николаевскую ОГА пришли бойцы Нацдружин, вопрос отстранения Савченко отложили

Депутаты облсовета проголосовали за проведение в апреле внеочередной сессии, на которой планируется заслушать отчет Савченко, после чего может быть принято решение об объявлении недоверия.

Сегодня утром возле здания Николаевской облгосадминистрации собрались около 300 активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил», которые требовали отставки председателя ОГА Алексея Савченко в связи с самоубийством и. о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Впоследствии около 20 активистов прорвались через оцепление полицейских в сессионный зал облсовета с требованием к депутатам поставить на повестку дня вопрос об объявлении недоверия Савченко и временно отстранить его от должности.

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Однако депутаты облсовета проголосовали за проведение в апреле внеочередной сессии, на которой планируется заслушать отчет Савченко, после чего может быть принято решение об объявлении недоверия.

Представители националистических организаций решили провести акцию протеста в Киеве 3 апреля с требованием отставки Савченко. После этого участники мероприятия разошлись.

Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и. о. руководителя николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета.

После инцидента местные СМИ обнародовали переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинации» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.