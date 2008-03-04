Янукович НАТО поставил на первое место, а газ - на второе

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Верховной Раде может состояться пленарное заседание при условии принятия постановления о проведении референдума по НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракция Партии регионов предлагает принять постановление, согласно которому решение о вступлении в НАТО будет приниматься по результатам референдума, проведенному на основе закона о всеукраинском референдуме.

При этом лидер фракции Партии регионов отметил, что в этом постановлении нужно предусмотреть сроки принятия закона о всеукраинском референдуме. «Мы можем сегодня принять это постановление, и это будет выходом, чтобы разблокировать работу ВР», - сказал он.

Кроме того, заявил В.ЯНУКОВИЧ, вторым вопросом повестки дня заседания должна стать проблема с поставками газа.

Он также отметил, что если ни одно постановление по НАТО не будет принято, фракция Партии регионов оставляет за собой право обратиться к украинскому народу с призывом провести массовые акции протеста.