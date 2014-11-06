Финальный текст коалиционного соглашения озвучат после оглашения результатов выборов

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на телеканал "24".

"После официального объявления результатов выборов(...) мы будем готовы презентовать финальный текст коалиционного соглашения общественности", - заявила Гопко в эфире телеканала.

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В то же время, по ее словам, страны Запада готовы предоставить Украине финансовую помощь, но при условии, что реформы будут воплощены. "Сначала реформы - тогда деньги", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что “Блок Петра Порошенко”, “Самопомич” и “Народный фронт” планируют согласовать на 90% текст коалиционного соглашения до пятницы 7 ноября.