Финальный текст коалиционного соглашения озвучат после оглашения результатов выборов
12:04, 06 ноября 2014Политика
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Кандидат в народные депутаты от партии "Самопомич" Анна Гопко заявила, что финальный вариант текста коалиционного соглашения будет обнародован после объявления результатов выборов.
Соглашение обнародуют после официального объявления результатов выборов / УНИАН
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на телеканал "24".
"После официального объявления результатов выборов(...) мы будем готовы презентовать финальный текст коалиционного соглашения общественности", - заявила Гопко в эфире телеканала.
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В то же время, по ее словам, страны Запада готовы предоставить Украине финансовую помощь, но при условии, что реформы будут воплощены. "Сначала реформы - тогда деньги", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что “Блок Петра Порошенко”, “Самопомич” и “Народный фронт” планируют согласовать на 90% текст коалиционного соглашения до пятницы 7 ноября.
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