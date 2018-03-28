Геращенко объяснила, зачем нужен статус политзаключенных в России и заложников в "ЛДНР"

По словам Ирины Геращенко, определение статуса политзаключенных в России и заложников в ОРДЛО усилит их социальную защиту и позицию в международных судах.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркивает важность принятия закона №8205 «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, идея об определении статуса незаконно удерживаемых украинцев на временно оккупированных территориях и в России дискутировалась давно.

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На днях в ВР был зарегистрирован соответствующий законопроект, «к соавторству присоединились представители Комитета прав человека и защиты ветеранов, также профильное Министерство ВОТ, бывшие заложники», - сообщила она.

Как отметила Геращенко, терминология законопроекта учитывает украинское законодательство и международные конвенции, под его действие должны попасть все те, кто незаконно содержался в тюрьмах ОРДЛО и России в связи с российской военной агрессией, которая началась с 20 февраля 2014 года.

Также она добавила, что законопроект определяет правовой статус незаконно удерживаемых украинцев и предоставляет определенные социальные гарантии, в частности единовременную денежную выплату, которую должен определять Кабинет министров после освобождения.

«При этом дезертиры, другие лица, кто сотрудничал с оккупационным режимом (если это установлено специальными службами, военной прокуратурой), не будут иметь права на получение социальной единовременной выплаты и другие социальные гарантии», - подчеркнула Геращенко.

Она подчеркнула, что с принятием этого закона государство усилит правовую защиту заложников, помощь в подготовке исков для привлечения к ответственности причастных к пыткам и незаконным удержаниям.

Также проектом предлагается еще раз законодательно зафиксировать, что во время пребывания в плену военнослужащим начисляется зарплата. Геращенко отметила, что эта норма работает и сейчас, но бывает много жалоб от семей заложников на бюрократические препоны.

«Если честно, определенные нормы законопроекта кажутся мне менее реалистичными, как-то социальное жилье, но на этом настаивали другие авторы законопроекта, к примеру уважаемый Юрий Шухевич. Потому что эти нормы требуют значительных расходов из бюджета, которых нет. Поэтому уверена, что ко второму чтению законопроект будет доработан и лишен определенного популизма», - добавила она.

Однако, по словам Геращенко, законопроект усилит социальную защиту заложников и даст украинской стороне новые возможности для подготовки исков в международные суды.

Как известно, законопроект №8205 был зарегистрирован в Верховной Раде 27 марта.

Законопроект разработан Комитетом ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Среди авторов - Геращенко, народный депутат от «БПП» Ирина Луценко, председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «БПП» Рефат Чубаров.