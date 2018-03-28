"Дали 48 часов на выезд": Арьев рассказал, как Украина присоединилась к дипломатическому бойкоту России

Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства, то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов.

Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов на достаточно высоком уровне - первого, второго секретаря посольства. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами. Мы должны были сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг", - подчеркнул Арьев.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства, то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом", - добавил он.

На вопрос, имеет ли РФ право прислать вместо высланных дипломатов замену или именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Арьев ответил:

"В этом случае они имеют право направлять кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне".