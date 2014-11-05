В 37 населенных пунктах Донецкой области нет света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 4 ноября в работах участвовали 830 энергетиков в составе 262 бригад, с использованием 220 единиц спецтехники.

Они восстановили электроснабжение сел Марьяновка в Старобешевском районе и Новая Марьевка в Тельмановском районе. Также в Донецке было восстановлено электроснабжение поселка Грабари в Куйбышевском районе, обесточенного из-за боевых действий 1 ноября. Здесь свет получили жители двух девятиэтажных домов и около тысячи – домов частного сектора.

Частично обесточенными остаются Марьинка, Авдеевка, Донецк и Горловка, а также ряд сел и поселков региона.

Читайте такжеБоевики обстреляли Донецк: погиб 1 мирный житель, еще 4 ранены4 ноября бригады Шахтерского, Марьинского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского и Авдеевского РЭС « Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.