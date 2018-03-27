"Нацдружини" пришли в офис телеканала ZIK и заявили, что будут его охранять (фото)

"О ходе событий вокруг телеканала обещаем информировать в режиме реального времени", - отмечают в "Национальных дружинах".

"Национальные дружины" пришли в офис телеканала ZIK и заявили, что будут его охранять.

Об этом сообщается на официальной странице национальных дружин в Facebook.

«Редакция телеканала обратилась за помощью – отныне Нацдружини берут на себя обязательства гарантировать представителям СМИ право на честную работу и полную безопасность. Мы не позволим провокаций. О ходе событий вокруг телеканала обещаем информировать в режиме реального времени», – отмечают в "Национальных дружинах".

Читайте такжеВлащенко объясняет скандал вокруг ZIK конфликтом между АП и Дыминским

Как известно, бизнесмен-беглец Петр Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK (ТРК "Мост ТВ").

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трили, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте. 15 декабря Нацполиция Украины объявила Дыминского в розыск.