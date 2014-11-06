Минобороны отрицает прямые переговоры с сепаратистами

02:06, 06 ноября 2014
Политика
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В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что украинская сторона якобы ведет переговоры с сепаратистами

mil.gov.ua

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Украина придерживается «минских договоренностей» и ведет переговоры относительно выполнения «минских соглашений» только в трехстороннем формате, с участием представителей Украины, ОБСЕ и России", - говорится в сообщении.

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