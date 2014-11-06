Минобороны отрицает прямые переговоры с сепаратистами

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Украина придерживается «минских договоренностей» и ведет переговоры относительно выполнения «минских соглашений» только в трехстороннем формате, с участием представителей Украины, ОБСЕ и России", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минобороны подтвердили информацию НАТО о приближении войск РФ к границам Украины