Литвин: кое-кто в парламенте ожидает определенного указания

Лидер фракции Блока Литвина в парламенте Владимир ЛИТВИН заявляет, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обязан вести заседание Верховной Рады, несмотря на то, что договоренности не достигнуты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам, подчеркнув, что по этому поводу он обратился к А.ЯЦЕНЮКУ.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что в 13.00 продолжится Согласительный совет лидеров фракций парламента с целью найти общую позицию по вопросу НАТО.

Он отметил, что в ВР необходимо ставить на голосование все проекты постановлений, касающихся НАТО.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что все, что происходит в парламенте, «граничит с преступлением перед людьми».

При этом он подчеркнул, что его фракцию, «к величайшему сожалению, не хотят слушать и слышать».

По словам В.ЛИТВИНА, все это объясняется тем, что продолжаются «переговоры кулуарного сорта».

Также В.ЛИТВИН выразил мнение, что на сегодня о досрочных выборах речь не идет, потому что если они состоятся, то «некоторые политические силы окончательно проиграют».

Он подчеркнул, что в этом не заинтересован, «в первую очередь, Президент Украины».

«Я глубоко убежден, что Верховная Рада заблокирована из-за того, что не имеет самостоятельности в принятии окончательного решения, чтобы ВР работала», - отметил В.ЛИТВИН.

Он считает, что кое-кто в парламенте «ожидает определенного указания».

В.ЛИТВИН отметил, что события в парламенте являются «отзвуком той президентской кампании, заложником которой оказалась Верховная Рада Украины».

«Мне жалко и досадно, что лидеры фракций ведутся на это, что не они ведут, а идут туда, куда их ведут», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК не исключает, что сегодня в 16.00 состоится вечернее пленарное заседание парламента.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, во время Согласительного совета лидеры фракций не пришли к окончательному согласию относительно проекта постановления по НАТО. Вместе с тем А.ЯЦЕНЮК отметил, что Согласительный совет будет продолжаться, и в 13.00 депутаты попробуют найти единую позицию по вопросу НАТО и Протокола о взаимопонимания.