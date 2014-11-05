Террористы на Донбассе ведут игру с Киевом и с ними нельзя вести переговоров - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказала директор Европейской академии дипломатов Катажина Писарска в среду, комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко отменить принятый в сентябре закон о специальном статусе контролируемых боевиками регионов Донбасса.

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"К сожалению, с лицами, которые так ведут себя и в действительности являются террористами, нельзя больше вести переговоры. Те законы, которые были, они имели целью укрепление местного самоуправления, показать, что Украина открыта к более широкой автономии, но в ее составе, а сепаратисты постоянно продолжают говорить, что являются отдельным «государством», организуют выборы и самостоятельно организуют свое функционирование", - сказала собеседник агентства.

Аналитик обратила внимание на то, что сначала пророссийские боевики заявляли, что не признают принятый украинским парламентом закон, а теперь стали обвинять Киев в том, что он не соблюдает его условий.

"Это игра, которую очень легко увидеть, если смотреть на то, что в действительности происходит в Донецке и Луганске, где не прекращаются бои", - отметила она.

"Требуют от Украины соблюдения условий, которые сами не выполняют", - подчеркнула собеседник агентства.

Писарска также сказала, что большинство экспертов прогнозируют в ближайшее время лишь эскалацию конфликта в Украине, в частности, из-за проблем с обеспечением Крыма в условиях приближения зимы.