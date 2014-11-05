Керри выразил поддержку со стороны США действиям Порошенко

Он также отметил важность заявлений со стороны Соединенных Штатов о непризнании результатов и осуждения псевдо-выборов на Донбассе 2 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко заявил о приверженности Украины мирному разрешению конфликта в полном соответствии с Минскими договоренностями. «Мы приложили слишком много усилий и времени для достижения этих договоренностей, чтобы позволить их отвергнуть», - отметил Глава государства.

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Петр Порошенко также предложил восстановить Женевский формат многостороннего диалога для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на уровне министров иностранных дел.

Джон Керри выразил поддержку со стороны США Украине и действиям Президента по соблюдению буквы и духа Минского протокола для урегулирования ситуации. Он поздравил Украину с проведением свободных и демократических выборов в Верховную Раду 26 октября, а также высоко оценил достижение газовых договоренностей в формате Украина-ЕС-Россия.

Собеседники обсудили детали военно-технического сотрудничества, а также вопросы визита в Украину Вице-президента США Джозефа Байдена, который состоится 21 ноября.