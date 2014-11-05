Нынешней Раде будут мешать недостаточная профподготовка и трения внутри коалиции - эксперты

Политические трения между членами коалиции, недостаточная профессиональная подготовленность к законодательной работе некоторых новых депутатов, в частности комбатов, и амбиции депутатов будут мешать эффективной работе Верховной Рады Украины. Такие данные опроса, который провел Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» с 29 октября по 3 ноября 2014 года. Всего получено 32 ответа.

Эксперты считают, что первыми тремя документами, которые в первую очередь должна принять ВР, должны стать – бюджетная реформа, закон о выборах и закон о децентрализации.

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Большинство экспертов считают, что причины потерь прогнозируемых показателей партии «Блок Петра Порошенко» связаны с тем, что в список этой политической силы были включены «некоторые кандидаты с сомнительной репутацией», а также неудачный выбор мажоритарщиков, прямая или опосредствованная поддержка других сомнительных кандидатов в мажоритарных округах. Кроме того, называют отсутствие ощутимых результатов Петра Порошенко в должности президента Украины, а также его неудачную кадровую политику.

Основной причиной неожиданно высокого результата «Народного фронта» эксперты называют акцент в кампании на сохранение за Арсением Яценюком должности премьер-министра Украины, а также достаточно сильную команду, члены которой имели, по большей части, позитивный имидж в глазах избирателей и интенсивную рекламу, особенно в последние две недели до выборов.

Эксперты отмечают, что успех партии «Самопомич» на выборах был обусловлен, главным образом, запросом избирателей на новые лица в ВР, способные возглавить реформирование страны, а также личный имидж Андрея Садового «как эффективного мэра».

При этом показатель Оппозиционного блока назвали лишь относительным успехом, потому что, по их мнению, он отражает реальную долю лиц из числа прежних избирателей Партии регионов и пророссийски настроенных граждан. Также считают, что он смог пройти в ВР, потому что вытеснил КПУ и партию Тигипко, «благодаря лучшим финансовым, административным и медийным ресурсам, наличию знакомых лиц в списке, более активной избирательной кампании и обещаниям достижения мира в базовых для него регионах».

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Эксперты непрохождение «Свободы» в парламент связали, прежде всего, с появлением мощных конкурентов наподобие «Самопомочи», Радикальной партии и «Правого сектора». Среди основных причин утраты популярности партии назвали - «разочарование деятельностью «Свободы» во время и после Майдана, в том числе и в контексте связанных с ее партийцами коррупционными скандалами, исчезновение общественного запроса на радикальное сопротивление режиму экс-президента Виктора Януковича и несоответствие идеологии этнонационализма новому общественному пониманию патриотизма».