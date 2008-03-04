Богатырева заявляет, что все инструменты - у Тимошенко

Премьер-министр Украины владеет всеми необходимыми инструментами для разблокирования работы Верховной Рады, говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, переданном агентству УНИАН.

“Верховная Рада Украины, вопреки Конституции Украины и пренебрегая представительским мандатом избирателей Украины, системно не работает как законотворческий орган”, – говорится в заявлении.

По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, кризис в парламенте, искусственно созданный политиками, свидетельствует о неспособности национальных партий нести консолидированную, программную ответственность за законотворческую политику и европейский выбор Украины, за расширение базы демократии, прав и свобод граждан, за протекционизм национальному товаропроизводителю, повышение благосостояния населения и защиту национального интереса.

По ее словам, это приводит к деформации законодательного поля, наращиванию критических тенденций в теневой экономике, усилению давления коррупции на гражданское общество и подрыву доверия к политической власти в целом.

“Все больше становятся очевидными и опасными проблемы, связанные с подменой реальной политики законотворчества политической конъюнктурой, доминированием политики силы над диалогом, где ультиматумы все чаще подменяют естественные компромиссы в сфере защиты интересов страны и нации. Это формирует вызовы государству, украинскому народу и общим ценностям демократии”, – считает Р.БОГАТЫРЁВА.

В то же время, по мнению секретаря СНБО, это быстрыми темпами формирует и увеличивает риски для национальной безопасности и обороны Украины, ослабляет государственный иммунитет и становится фактором угрозы.

Р.БОГАТЫРЁВА отмечает, что “принципиальную и особую миссию в этом плане несет парламентско-правительственная коалиция, которая обязана не только выступать стабилизирующим и организующим фактором деятельности украинского национального законодательного собрания, но и брать на себя главную ответственность за недееспособность украинского парламента. Именно она, во главе с правительством, в сложившихся условиях, в силу ее конституционной и политической функций, обязана, исходя из императивной воли избирателей, обеспечить стабильность и дееспособность Верховной Рады Украины”.

“Премьер-министр Украины как лидер коалиции политического большинства, которое не объявило о своем распаде и продолжает, в соответствии с Конституцией, свою деятельность, владеет всеми необходимыми организационными и политическими инструментами для разблокирования работы парламента и активного обеспечения деятельности правительства необходимым законодательным ресурсом”, – отметила секретарь СНБО.

Такую же ответственность за стабилизацию ситуации в парламенте и формирование общей политики на обслуживание национальных интересов, по ее мнению, должна нести и оппозиция.

«Не могут быть приемлемыми для объяснения в этом смысле ссылки на молодость политической демократии в Украине, партийные амбиции и категорические требования удовлетворить ультиматумы», - заявляет Р.БОГАТЫРЁВА.