В ЦИК рассказали о возможных проблемах с регистрацией Савченко народным депутатом

Центральная избирательная комиссия не видит проблем с регистрацией народным депутатом 8-го созыва украинской летчицы Надежды Савченко, в отношении которой в России незаконно возбуждены уголовные дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил сегодня журналистам.

"По регистрации я не вижу серьезных проблем в отношении Савченко. Проблемы могут возникнуть на этапе принесения присяги в Верховной Раде", - сказал Магера, отметив, что, в соответствии с положениями Конституции, если избранный депутат не приносит присягу в парламенте, то теряет депутатский мандат.

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Магера также сказал, что ЦИК никогда ни для кого не делала исключений.

При этом Магера отметил, что Савченко может подать заявление о продлении срока ее регистрации народным депутатом.

"Она может подать такое заявление в связи с тем, что ей сейчас сложно подать все необходимые документы для регистрации, и ЦИК может пойти ей навстречу, предоставив ей больший срок, а не 20 дней, для того чтобы она подала такие документы", - сказал Магера.

На вопрос журналистов, может ли вместо Савченко соответствующее заявление подать партия "Батькивщина", по спискам которой летчица была избрана депутатом, Магера ответил: "Она может подать лично, но в данном случае она лично не подаст. Это право она не сможет реализовать, но от ее имени заявление могут передать адвокаты, от партии также могут такое заявление принести, поскольку партия ее выдвигала, и ЦИК может установить какой-то срок. Кстати, в законе не определено, каким может быть срок продления. Теоретически и на год может быть продлено", - сказал Магера.

В то же время он отметил, что при принятии решения комиссия будет исходить из содержания заявления Савченко, если таковое поступит.

"Я лично пошел бы навстречу и, если бы она попросила, скажем, 60 дней, я бы согласился, но решение по этому поводу будет принимать только ЦИК коллегиально", - отметил Магера.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».