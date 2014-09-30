ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты

Как передает кореспондерт УНИАН, в частности, на сегодняшнем заседании были зарегистрированы 13 кандидатов в народные депутаты от 8 политических партий: 5 - от Конгресса Украинских Националистов, 2 - от "Оппозиционного блока" и по одному - от "Правого сектора", "Контроль, порядок, справедливость", "Меритократической партии Украины", "Социально-Христианской партии", "Совместное действие", "Твоя Украина". Среди зарегистрированных от партий кандидатов: от партии "Совместное действие" - Татьяна Монтян, адвокат (ОВО номер 212, Киев); от партии "Контроль. Порядок. Справедливость" - Дениса Нечипорука, председателя партии (ОВО номер 223, Киев)

Среди самовыдвиженцев кандидатами в нардепы, в частности, зарегистрированы: депутат этого созыва - Ефим Звягильский (ОВО номер 45, Донецкая область), советники Виктора Ющенко - Валентина Руденко (ОВО номер 110) и Ирина Ванникова (ОВО номер 111), заместитель министра здравоохранения Наталью Лисневская (ОВО номер 141, Одесская область), а также 9 Дарт Вейдеров в округах города Киева (ОВО 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221), а также Виктор Пилипишин (ОВО 223, Киев). В общем, сегодня зарегистрированы 309 самовыдвиженцев.

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Вместе с тем, в административных судах находится еще ряд судебных исков лиц, которым она ранее отказала в регистрации.

Таким образом, по состоянию на сегодня, всего зарегистрировано 3468 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из них - 2087 самовыдвиженцев и 1381 - были выдвинуты партиями.