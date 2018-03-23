Во время открытия детсада за спиной Порошенко упала сосулька (видео)

Порошенко произносил речь на расстоянии от здания, с крыши которого упала сосулька.

Президент Петр Порошенко приехал на открытие дошкольного учебного заведения на Ривненщине.

Во время выступления главы украинского государства с крыши здания под ноги, вероятно, его охраннику упала большая сосулька. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице президента в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена в Администрации президента Украины случился курьез. Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю. Петр Порошенко, идя по красной дорожке после окончания официальной части церемонии, поднял шапку и вернул ее военному.