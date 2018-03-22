Представление на Савченко: Луценко рассказал, откуда планировали обстрелять центр Киева

Генпрокурор подчеркивает, что этот теракт направлен на свержение украинского государства.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что «злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже из Днепра и обстрелять центр Киева».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде во время оглашения представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности.

По словам Луценко, «на сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже из Днепра и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше - депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают, - ответ очевиден».

Как отметил генпрокурор, «это был теракт, направленный на свержение Украинского государства. Больше мне добавить нечего. И за это должна наступить ответственность».