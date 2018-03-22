Представление на Савченко: Луценко рассказал, откуда планировали обстрелять центр Киева
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что «злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже из Днепра и обстрелять центр Киева».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде во время оглашения представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности.
По словам Луценко, «на сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже из Днепра и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше - депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают, - ответ очевиден».
Как отметил генпрокурор, «это был теракт, направленный на свержение Украинского государства. Больше мне добавить нечего. И за это должна наступить ответственность».