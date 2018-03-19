Собаки искали взрывчатку: в Раде усилили меры безопасности после скандала с Савченко

В результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.

Меры безопасности в Верховной Раде «немного усилены» в связи с последними событиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.

«Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями», - пояснил он.

Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны «делают свою работу». «Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР - не только народные депутаты, но и все кто приходит в парламент», - добавил он.

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По словам Гелетея, проверяется не только здание парламента, но и «все места возле Верховной Рады». Он отметил, что в результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко на прошлой неделе якобы занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку при ее участии возникла некая угрожающая ситуация.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.