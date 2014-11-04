Генсек ООН назвал псевдовыборы на Донбассе "неуместными и контрпродуктивными"

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с критикой незаконных «выборов» на подконтрольной боевикам части территорий Донецкой и Луганской областей Украины, передает Радио Свобода.

Пан Ги Мун назвал события 2 ноября «неуместными и контрпродуктивными».

Во время выступления в Вене генсек ООН также подчеркнул, что ситуация в Украине и дальше вызывает глубокую обеспокоенность.

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Украина не признает незаконные «выборы» 2 ноября и уже возбудила по факту «голосования» уголовное дело. Сепаратистские «выборы» не признали и осудили также ЕС и США.

Зато в российской Госдуме сказали, что признают «голосование» 2 ноября. Боевики позиционируют воскресные «выборы» как шаг к формированию «органов власти» «ДНР» и «ЛНР» и утверждают, что «открыты к диалогу».