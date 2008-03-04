Эксперт считает, что Медведев усилит давление на Украину

Усиление экономического, энергетического и культурного давления на Украину ­ такими будут последствия прихода к власти нового президента России Дмитрия Медведева. Так прокомментировал «Немецкой волне» результаты российских президентских выборов директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Новый российский курс относительно Украины будет заключаться в реализации доктрины либерального империализма, считает Вадим Карасев. По его словам, это будет означать, что Россия больше не будет посягать на украинскую территорию. Вместо этого Москва будет активно способствовать установлению контроля российского бизнеса за украинской промышленностью и банковско-финансовой системой через участие россиян в украинской большой приватизации и льготном инвестировании. В случае неуступчивости Киева, Москва будет прибегать к энергетическому давлению и пытаться взять под контроль газотранзитную систему Украины и реализовать обходные маршруты снабжения энергоносителей, считает эксперт. Культурная экспансия, по его мнению, будет заключаться в продвижение идеологии защиты прав и интересов тех, кого в Москве называют «русскоязычным населением».