ГПУ и «Новая почта» заключили мирное соглашение

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры, представитель «Новой почты» подтвердил, что обыски, которые проводились, были корректными.

В Генеральной прокуратуре Украины состоялась встреча генпрокурора Юрия Луценко с соучредителем компании «Новая почта» Вячеславом Климовым, во время которой стороны договорились о сотрудничестве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

«Представитель частного оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на базах «Новой почты» в нескольких городах страны, были корректными, не сопровождались спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата», - написал он.

По словам Лысенко, генпрокурор ознакомил Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений «Новой почты».

«В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе переводов денежных средств. Генпрокурор и представитель «Новой почты» договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения возможных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения. Для этого будут проведены рабочие встречи юристов и финансистов «Новой почты» с представителями Генпрокуратуры, а также организованы контрольные закупки товаров и услуг», - написал пресс-секретарь.

Он также отметил, что Луценко и Климов выразили заинтересованность в законной организации работы одного из крупнейших операторов экспресс-доставок в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта сотрудники Генпрокуратуры провели около 15 обысков в офисах и складских помещениях «Новой почты» в Киеве, Полтаве и Харькове.

17 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что менеджеры компании и родственных предприятий подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст. 364 ( «Злоупотребление властью или служебным положением») и ст. 212 ( «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Сарган отметила, что, по информации фискальной службы, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по обналичиванию безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия «Новая почта», в группу компаний экспресс-доставки входят «Новая почта интернешнл» (услуга международной доставки, представительства в других странах), «Новая почта логистик» (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и «Пост Финанс», которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях «Новой почты».