В Вашингтоне грозят РФ "высокой ценой" за дестабилизацию Украины
Белый дом обеспокоен заявлением МИД России относительно "выборов" в оккупированном Донбассе, так как намерение российской стороны легитимизировать фиктивные выборы лишь дестабилизирует ситуацию в Украине.
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, распространенном в понедельник вечером в Вашингтоне, пишет ZN.UA
Также в администрации президента США в очередной раз напомнили, что "цена для России" за ее агрессивную политику вырастет при невыполнении
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"Если Россия будет поддерживать мирный процесс и придерживаться своих обязательств, подписанных в Минске, цена для РФ за ее дестабилизирующие действия против Украины уменьшится. Если Москва продолжит игнорировать обязательства, которые она подтвердила в Минске, и продолжит дестабилизацию и опасные действия, цена для России вырастет", - отмечается в заявлении администрации президента США.