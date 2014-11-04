Боевики ДНР и ЛНР ставят Киеву ультиматум и требуют равноправного диалога

Об этом говорится в заявлении "ДНР" и "ЛНР", подписанном "первым заместителем председателя правительства ДНР Андреем Пургиным и председателем Верховного совета ЛНР Алексеем Карякиным" и распространенном вечером 3 ноября, сообщает ОстроВ.

В заявлении утверждается, что так называемые "выборы глав и депутатов народных собраний Донецкой и Луганской народных республик" прошли 2 ноября "в соответствии с Минскими договоренностями". При этом в "ДНР" и "ЛНР" обвиняют Украину в "нарушении договоренностей" и "искажении согласованной редакции Закона об особом статусе Донбасса".

В "ДНР" и "ЛНР" утверждают, что в связи с тем, что в результате "выборов 2 ноября" "народ сам наделил себя особым статусом", "Киеву придется считаться с мнением народа Донбасса, хочет он этого или нет". "И никакие политические и юридические трюки здесь не сработают", - предупреждают сепаратисты.

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Они также заявляют, что "никакие акты Украины, принятые в одностороннем порядке без согласования с вновь избранными органами власти ДНР и ЛНР, действовать на нашей территории не будут".

При этом сепаратисты обвиняют Киев не только в "нарушении перемирия", но и в том, что "Украина перестала платить пенсии и зарплаты ни в чем не повинным гражданам" на территориях самопровозглашенных "республик".

В то же время сепаратисты одновременно заявляют, что "открыты для продолжения диалога, но этот диалог должен быть равноправным".

"Мы призываем Киев следовать мирному плану и прекратить военное и политическое давление на Донбасс. При этом мы гарантируем, что если Киев проявит благоразумие, избранные руководители будут готовы к продолжению диалога", - говорится в заявлении.

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Сепаратисты обещают Киеву "следовать духу Минских переговоров" и заявляют о готовности "к восстановлению всего комплекса связей с регионами Украины, к заключению соглашений с Кабинетом Министров, предприятиями и организациями Украины".

"Мы готовы поставлять Украинским регионам уголь для нормального прохождения отопительного сезона. Нам необходимо сотрудничество в сфере поставок электроэнергии, сельхозпродукции, транспорта, связи, экспортно-ориентированных производств. Наша экономика останется в зоне гривны, если Киев прекратит финансовую блокаду. И, конечно, мы готовы делать все для поддержания мира", - заявляют в "ДНР" и "ЛНР".

Террористы также призывают Киев признать "действенным законодательным актом особый статус Донбасса".