"Ни одного голоса окупанту": во Львове активисты пикетируют Генконсульство РФ

По данным полиции, нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.

Во Львове активисты ВО «Свобода» и «Правого сектора» проводят пикет у здания Генерального консульства Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 участников акции держат красно-черные флаги ОУН, флаги с символикой ВО «Свобода», государственные флаги Украины, а также плакаты с надписями: «Ни одного голоса оккупанту», «Добро пожаловать в ад», «Крым - это Украина», «Чемодан-вокзал-Россия».

Они также установили две палатки красно-черного цвета с символикой «Национального корпуса».

У Генконсульства находится значительное количество работников полиции.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, пока нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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Как отметил в комментарии УНИАН один из участников акции, активисты «намерены не допустить на избирательный участок желающих проголосовать на президентских выборах в РФ, поскольку в Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах».

По состоянию на 10.30 на избирательный участок генерального консульства РФ во Львове не пришло ни одного человека - граждан РФ - с намерением проголосовать.

Как сообщал УНИАН, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинских властей по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.