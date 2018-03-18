В Киеве под российским посольством усилили охрану, перекрыт Воздухофлотский проспект (фото)

Представители ВО “Свобода”, “Правого сектора”, партии "Национальный корпус", общественной организации “Сокол” собрались на митинг против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Представители Национальной полиции и Национальной гвардии перекрыли проезжую часть Воздухофлотского проспекта у посольства Российской Федерации в Киеве, где сегодня граждане РФ, проживающие в Украине, планируют принять участие в президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, по обеим сторонам у посольства на проезжей части установлены металлические рамки.

Також металлический забор установлен вдоль тротуара с противоположной стороны посольства.

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Возле металлических рамок проходит митинг против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Участники митинга держат флаги ВО “Свобода”, “Правого сектора”, партии "Национальный корпус", общественной организации “Сокол”.

Сотрудники правоохранительных органов не пропускают активистов непосредственно к территории посольства. В настоящее время ситуация спокойная, никаких провокаций не происходит.

Как сообщал УНИАН, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.