Соратники Саакашвили пожаловались на "угон" полицией в центре Киева их грузовика (видео)
01:27, 18 марта 2018Политика
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Сторонники Михеила Саакашвили жалуются на изъятие их автомобиля, который прибыл на Европейскую площадь для установки сцены.
Полиция пока не предоставила комментарий по поводу грузовика / скриншот видео David Sakvarelidze
В Киеве на Европейской площади сотрудники полиции изъяли грузовик партии «Движение новых сил», который прибыл с целью установить сцену для акции за отставку президента Украины, что запланирована на сегодня, 18 марта.
По словам нардепа Юрия Деревянко, полиция «похитила» автомобиль, не дождавшись водителя и представителей компании, которая привезла оборудование.
«Полиция села за руль и угнала автомобиль, на котором прибыло оборудование сюда – на Европейскую площадь. Они сейчас этот автомобиль куда-то отвезут и будут делать имитацию осмотра этого автомобиля», – заявил нардеп в ходе стрима на странице политсилы.
Видео диалога с полицией относительно грузовика также опубликовано на странице в Facebook одного из соратников выдворенного из Украины лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили - Давида Сакварелидзе.
Полиция пока не предоставила комментарий по поводу инцидента.
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