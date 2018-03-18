Соратники Саакашвили пожаловались на "угон" полицией в центре Киева их грузовика (видео)

01:27, 18 марта 2018
Политика
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Полиции пока не предоставила комментарий по поводу грузовика / скриншот видео David Sakvarelidze

По словам нардепа Юрия Деревянко, полиция «похитила» автомобиль, не дождавшись водителя и представителей компании, которая привезла оборудование.

«Полиция села за руль и угнала автомобиль, на котором прибыло оборудование сюда – на Европейскую площадь. Они сейчас этот автомобиль куда-то отвезут и будут делать имитацию осмотра этого автомобиля», – заявил нардеп в ходе стрима на странице политсилы.

Видео диалога с полицией относительно грузовика также опубликовано на странице в Facebook одного из соратников выдворенного из Украины лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили - Давида Сакварелидзе.

Полиция пока не предоставила комментарий по поводу инцидента.

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Теги: #Киев#Михеил Саакашвили