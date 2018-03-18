Соратники Саакашвили пожаловались на "угон" полицией в центре Киева их грузовика (видео)

Сторонники Михеила Саакашвили жалуются на изъятие их автомобиля, который прибыл на Европейскую площадь для установки сцены.

В Киеве на Европейской площади сотрудники полиции изъяли грузовик партии «Движение новых сил», который прибыл с целью установить сцену для акции за отставку президента Украины, что запланирована на сегодня, 18 марта.

По словам нардепа Юрия Деревянко, полиция «похитила» автомобиль, не дождавшись водителя и представителей компании, которая привезла оборудование.

«Полиция села за руль и угнала автомобиль, на котором прибыло оборудование сюда – на Европейскую площадь. Они сейчас этот автомобиль куда-то отвезут и будут делать имитацию осмотра этого автомобиля», – заявил нардеп в ходе стрима на странице политсилы.

Видео диалога с полицией относительно грузовика также опубликовано на странице в Facebook одного из соратников выдворенного из Украины лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили - Давида Сакварелидзе.

Полиция пока не предоставила комментарий по поводу инцидента.