​Прокуратура выявила на Киевском бронетанковом заводе недостачу комплектующих на 7 млн грн

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, "установлено, что служебные лица предприятия не обеспечили сохранность на территории предприятия на протяжении 2002-2014 годов военного имущества Министерства обороны. Вследствие чего возникла недостача узлов и агрегатов к танкам и другим гусеничным машинам на общую сумму 7 млн грн, чем Министерству обороны нанесен ущерб на указанную сумму".

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Сведения об этом уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность, если она повлекла тяжелые последствия"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.