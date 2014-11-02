Керри: Признавая псевдовыборы на Донбассе, Россия нарушает Минские соглашения

Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил в интервью телеканалу Bloomberg, сообщает Радио Свобода.

«Мы бы не рассматривали их (псевдовыборы) как легитимные, они могут стать проблемой», – отметил Керри.

Глава американского внешнеполитического ведомства одобрил заключение газовых договоренностей между Киевом и Москвой, «некоторые свидетельства об отводе войск и снижении уровня насилия», но эти сигналы, по его мнению, являются очень неуверенными.

«Этого недостаточно, чтобы кого-то удовлетворить, думаю, мы обеспокоены», – сказал Керри.

Читайте такжеЕвросоюз не признает псевдовыборы в "ЛНР" и "ДНР"Он также считает, что введенные странами Запада санкции «имеют глубокое влияние на российский бюджет и экономику», и Россия переживает «серьезные проблемы».

Украина, по мнению госсекретаря США, может иметь в одно и то же время «мощные» отношения и с Россией, и с Европой и стать «мостом между ними».

«Но президент Путин действительно должен решить, что он хочет уважать суверенные права народа Украины и работать с нами в конструктивном русле», – сказал Керри.

*** На оккупированных пророссийскими сепаратистами частях украинского Донбасса 2 ноября проходит голосование на так называемых «выборах». Украинские власти, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и другие западные страны, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнули, что эти «выборы» нелегитимны и не будут признаны. Российские официальные лица, между тем, заявляют о намерении признать результаты голосования.