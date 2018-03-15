Украина созывает заседание Совбеза ООН по выборам Путина в Крыму

Это заседание инициировала Украины. Оно важно, учитывая, что в Крыму планируется 18 марта незаконные выборы президента РФ.

По инициативе Украины Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook.

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Засиданння состоится в четверг, 15 марта в 21.00 по киевскому времени. Сообщается, что Совет Безопасности будет заседать в формате Арри, то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества. К участию в заседании среди других приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это заседание инициировала Украины. Оно важно, учитывая, что в Крыму планируется 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, в четвертую годовщину начала оккупации полуострова", - сообщил пресс-секретарь представительства Украины Олег Николенко.