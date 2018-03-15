Спикер ГПУ Лысенко: на прошлой неделе прокуратура разоблачила 10 взяточников

В течение прошлой недели по сравнению с позапрошлой наблюдалась тенденция к уменьшению количества зафиксированных коррупционных преступлений в полтора раза.

За неделю с 7 по 13 марта органами прокуратуры разных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства было разоблачено и зафиксировано 10 фактов получения неправомерной выгоды. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Среди задержанных взяточников - полицейские, военнослужащий, руководители государственных учреждений, депутат городского совета, арбитражный управляющий, таможенник и налоговик. Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах от 6 тысяч гривен до 15 тысяч долларов США», - написал Лысенко.

Как подчеркнул представитель Генпрокуратуры, на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой наблюдалась тенденция к уменьшению количества зафиксированных коррупционных преступлений в полтора раза.

Кроме того, по информации Лысенко, прокуратура вернула в собственность государства и территориальных общин из незаконного использования 352 га земель общей стоимостью более 47 млн ​​грн.

Как отметил Лысенко, решение о возвращении этих земель уже приняты судебными инстанциями, где прокуратура должным образом отстояла интересы государства.

Земли были возвращены благодаря усилиям прокуратуры Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областей и Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Также благодаря усилиям органов прокуратуры в судах принятые решения о возвращении государству имущества и средств на сумму почти 2,4 млн гривен. В частности, активы и имущество возвращены из бюджетной сферы, градостроительства, землепользования и сельскохозяйственного производства», - отметил Лысенко.