Украинские заложники могут быть освобождены в РФ после выборов президента - Савченко

Савченко обратилась к президенту РФ Путину с призывом отпустить украинских пленных и политзаключенных.

Народный депутат Надежда Савченко надеется, что украинские заложники на Донбассе и политзаключенные в России будут освобождены в течение трех месяцев после президентских выборов в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге перед допросом в СБУ.

По словам Савченко, она последние дни находилась "в Европе для решения вопроса освобождения украинских пленных".

"Эти три дня я находилась в Европе, а именно - в Страсбурге. Не в Совете Европы, не в Парламентской ассамблее Совета Европы, а именно в Европарламенте... общалась я с европейскими политиками об освобождении наших пленных и политзаключенных из Российской Федерации. Было много встреч. Могло быть больше, но, к сожалению, помешали внутренние проблемы в Украине. Я получила живую надежду на то, что в течение трех месяцев от выборов президента в РФ до начала спортивных действ в России будет решен этот вопрос. Я очень в это верю", - сказала она.

Савченко выразила надежду, что вернутся домой не только пленные на Донбассе, а и политзаключенные из России.

В ходе брифинга Савченко обратилась к президенту РФ Путину с призывом отпустить украинских пленных и политзаключенных:

Читайте такжеРада впервые обнародовала поименный список "узников Кремля"

«Владимир Путин, вы прекрасно знаете, что я написала вам просьбу о личном помиловании, вам это хорошо известно, но теперь, как человек, как украинка, как человек, прошедший этот путь, как украинский политик, я хочу обратиться к вам с просьбой - отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах оккупированных территорий и Российской Федерации», - сказала Савченко.

По ее словам, в цивилизованном мире важно иметь диалог, и этот диалог начинается с первого шага.

Также Савченко призвала Путина забрать граждан России из украинских тюрем.

«В Украине находятся в тюрьмах 20 граждан Российской Федерации, 20 россиян. Заберите их. Покажите, что ваши люди вам не безразличны», - сказала народный депутат.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с РФ относительно освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Также Совет впервые обнародовала поименный список "узников Кремля". В списке названы фамилии более 50 незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.